Свердловских должников по алиментам начнут вносить в специальный реестр





– пояснили приставы. «Информация о должнике будет находиться в открытом доступе до полного погашения задолженности по алиментам. Частичная уплата долга не станет основанием для исключения из реестра»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В ближайшее воскресенье, 25 мая, в России вступят в силу изменения в федеральный закон «Об исполнительном производстве», которыми предусмотрено введение реестра должников по алиментным обязательствам. Туда же будут вносить данные свердловских неплательщиков.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе регионального ГУФССП, в реестр будет являться частью сервиса «Банк данных исполнительных производств», который размещен на официальном интернет-сайте ведомства.Попадать в реестр должников будут те, кто привлекался к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей, а также недееспособным детям, достигшим совершеннолетия, либо нетрудоспособным родителям. Кроме этого, в реестре окажутся должники, находящиеся в розыске.Ожидается, что изменения в законодательстве будут мотивировать должников платить по алиментам, так как будет сказываться на их репутации.