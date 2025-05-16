На трёх улицах Верх-Исетского района Екатеринбурга пройдут работы по прокладке водоотвода

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На территории Верх-Исетского района Екатеринбурга проложат новую систему водоотведения. Работы затронут сразу три улицы — Заводскую, Кирова и Токарей.Проекты планировки и межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта уже подписаны в администрации города, как сообщает официальный портал Екатеринбург.рф. В итоге на трёх указанных улицах появится новая сеть водоотведения с очистными сооружениями дождевой канализации. Общая площадь сети составит почти полтора гектара. Согласно проекту, при прокладке будут использоваться трубы диаметром 1 000 и 1 200 миллиметров.Новая сеть водоотведения будет проложена в рамках развития инфраструктуры Екатеринбурга, в целях реконструкции и строительства улично-дорожной сети на территории Верх-Исетского района. О дате начала работ пока не сообщается.