На трое суток арестовали буянившего в Нижнем Тагиле хулигана

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На трое суток отправлен под административный арест буян, нарушавший покой жителей Нижнего Тагила. Но за решётку он немножко отдохнуть он отправлен не за дебош, а за неповиновение.Судя по данным, полученным из Дзержинского районного суда Нижнего Тагила, инцидент произошёл ещё в конце апреля. Поздним вечером у одного из домов в Алтайском микрорайоне города проезжавший мимо полицейский заметил мужчину, который ломился в запертую дверь подъезда. Появление полицейского дебошира не слишком смутило, и тогда решено было отвезти его в участок.На предложение «прокатиться» мужчина охотно согласился. Однако по пути, на одном из перекрёстков, хулиган воспользовался остановкой и выскочил из служебного автомобиля. Впрочем, сбежать ему не удалось — участковый оказался быстрее и проворнее. Он задержал неугомонного гражданина и доставил в суд. В итоге, отвечать тому пришлось не за дебош, а за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.Как сегодня сообщили в телеграм-канале судов Свердловской области, постановление об административном аресте гражданина на трое суток вступило в законную силу.