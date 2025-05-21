За купленную «бракованную» квартиру екатеринбуржец получит вдвое большую сумму

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловском областном суде рассмотрели две апелляции по одному и тому же делу: решением суда первой инстанции остались недовольны обе стороны. А речь шла о новой квартире, в которой после покупки обнаружилось множество серьёзных недостатков.Как поясняют в пресс-службе облсуда, в 2017 году житель Екатеринбурга приобрёл квартиру в доме на улице Рассветной, 6/1. Сделка была заключена с застройщиком «ЛСР. Недвижимость-Урал». Стоимость квартиры составила 4 065 007 рублей.Однако уже после получения ключей в квартире были выявлены серьёзные недостатки: нарушение теплоизоляции стен, протечки на балконе, из-за которых внутри квартиры стала появляться плесень.Недолго радовавшийся приобретению владелец обратился к застройщику с требованием устранить дефекты. Однако, без суда удовлетворения не получил. В какой-то момент судебного разбирательства в Кировском районном суде Екатеринбурга ответчик пошёл на мировую, пообещав исправить «брак» и выплатить квартировладельцу 90 тысяч рублей неустойки и моральной компенсации. В свою очередь, истец отказывался от дальнейших исковых требований.Действительно, в 2022 году застройщик выполнил ремонтные работы. Но дело снова вернулось в суд. Как оказалось устранённые дефекты устранены были тоже с браком и вскоре опять проявились: при наступлении холодов в квартире появилась плесень, а помещения плохо держали тепло. В квартире стало так морозно и неуютно, что хозяин её был вынужден временно покинуть квартиру.В новом иске мужчина требовал расторжения договора купли-продажи. Он также просил взыскать с застройщика всю сумму, уплаченную за квартиру — 4 065 007 рублей, а кроме того, возмещения убытков в размере разницы между ценой квартиры и её реальной стоимостью — 4 278 993 рубля. Плюс неустойка. Плюс штраф… В общей сложности общая сумма иска составила более 8 миллионов рублей.Судья Кировского районного суда удовлетворил требования истца частично, но даже после этого сумма выплаты оказалась почти 9 миллионов рублей. Но и жильца обязали вернуть недвижимость застройщику.Обе стороны остались таким решением недовольны и подали апелляционные жалобы в Свердловской областной суд. Безрезультатно — решение районного суда осталось в силе.