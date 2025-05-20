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Свердловская область закупила более 96 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловская область за счёт бюджетных средств закупила более 96 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита. В местных медучреждениях вакцину ждут уже в начале следующей недели, сообщает департамент информационной политики.
Отмечается, что льготные категории могут получить прививку от клещевого энцефалита бесплатно.
Там также подчеркнули, что после прививки две недели желательно избегать посещения лесов, полей, парков и других мест с любой растительностью, так как для формирования иммунитета требуется не менее 14 дней.
Ранее регионом было закуплено почти 100 доз вакцины против клещевого энцефалита для детей.
Напомним, с начала сезона от клещей в Свердловской области пострадали 11 тысяч человек.
Отмечается, что льготные категории могут получить прививку от клещевого энцефалита бесплатно.
«Вакцинироваться можно в любое время года»,
– отмечают в ДИПе.
Там также подчеркнули, что после прививки две недели желательно избегать посещения лесов, полей, парков и других мест с любой растительностью, так как для формирования иммунитета требуется не менее 14 дней.
Ранее регионом было закуплено почти 100 доз вакцины против клещевого энцефалита для детей.
Напомним, с начала сезона от клещей в Свердловской области пострадали 11 тысяч человек.
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