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Свердловская область закупила более 96 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита

17.11 Четверг, 22 мая 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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Свердловская область за счёт бюджетных средств закупила более 96 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита. В местных медучреждениях вакцину ждут уже в начале следующей недели, сообщает департамент информационной политики.

Отмечается, что льготные категории могут получить прививку от клещевого энцефалита бесплатно.

«Вакцинироваться можно в любое время года»,

– отмечают в ДИПе.


Там также подчеркнули, что после прививки две недели желательно избегать посещения лесов, полей, парков и других мест с любой растительностью, так как для формирования иммунитета требуется не менее 14 дней.

Ранее регионом было закуплено почти 100 доз вакцины против клещевого энцефалита для детей.

Напомним, с начала сезона от клещей в Свердловской области пострадали 11 тысяч человек.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:09 В Техуниверситете УГМК открылась новая программа по направлению «Экономика»
12:45 Екатеринбургские хирурги спасли новорождённого с пороком ЖКТ из ЯНАО
12:05 В Свердловской области за имитацию работы будут судить руководителей дорожной компании
11:26 В ДТП возле «Омеги» в Екатеринбурге винят «псевдопсихологов»
10:45 Прокуратура утвердила обвинительное заключению по делу «смотрящего» за Свердловской областью
09:51 Для Бастрыкина подготовят доклад по делу об избиении школьницы в Первоуральске
09:03 Парень на электровелосипеде сбил четырёхлетнего мальчика в Екатеринбурге
22:50 Только 11% работающих уральцев готовы просить у начальства повышение зарплаты
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