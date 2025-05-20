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В Екатеринбурге два дня не будет ходить троллейбуса №38
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на два дня приостанавливают движение троллейбусов, курсирующих по маршруту №38. Об этом предупреждают в администрации города.
Ограничения вводят в связи с работами по прокладке сети водопровода на пересечении улицы 40-летия Октября и переулка Суворовского.
«Движение троллейбусного маршрута № 38 будет временно приостановлено с 22.00 23 мая до 05.00 26 мая»,
– говорится в сообщении мэрии.
Ограничения вводят в связи с работами по прокладке сети водопровода на пересечении улицы 40-летия Октября и переулка Суворовского.
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