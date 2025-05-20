В Екатеринбурге два дня не будет ходить троллейбуса №38





– говорится в сообщении мэрии. «Движение троллейбусного маршрута № 38 будет временно приостановлено с 22.00 23 мая до 05.00 26 мая»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на два дня приостанавливают движение троллейбусов, курсирующих по маршруту №38. Об этом предупреждают в администрации города.Ограничения вводят в связи с работами по прокладке сети водопровода на пересечении улицы 40-летия Октября и переулка Суворовского.