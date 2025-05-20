Свердловское МЧС предупреждает о сильном дожде и ветре 23 мая

В связи с этим они напоминают, что:

– в такие дни не стоит выезжать на природу;

– важно проверить состояние ливневой канализации и обеспечить беспрепятственный сток дождевой воды;

– водителям следует избегать подтопленных участков дорог;

– пешеходам нужно держаться подальше от зданий.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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