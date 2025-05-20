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Свердловское МЧС предупреждает о сильном дожде и ветре 23 мая
Фото: Ольга Медведева
Завтра, 23 мая, в Свердловской области ожидается непогода. Спасатели из регионального управления МЧС предупреждают о сильном дожде и ветре с порывами до 18 метров в секунду.
Кроме этого, они призывают не забывать о правилах пожарной безопасности, так как в условиях сильного ветра повышается риск возникновения пожаров.
Напоминаем, телефон экстренных служб – «112».
В связи с этим они напоминают, что:
– в такие дни не стоит выезжать на природу;
– важно проверить состояние ливневой канализации и обеспечить беспрепятственный сток дождевой воды;
– водителям следует избегать подтопленных участков дорог;
– пешеходам нужно держаться подальше от зданий.
– в такие дни не стоит выезжать на природу;
– важно проверить состояние ливневой канализации и обеспечить беспрепятственный сток дождевой воды;
– водителям следует избегать подтопленных участков дорог;
– пешеходам нужно держаться подальше от зданий.
Кроме этого, они призывают не забывать о правилах пожарной безопасности, так как в условиях сильного ветра повышается риск возникновения пожаров.
Напоминаем, телефон экстренных служб – «112».
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