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Екатеринбургские хирурги спасли новорождённого с пороком ЖКТ из ЯНАО
Фото: Минздрав Свердловской области
Хирурги Областной детской клинической больницы Екатеринбурга спасли новорождённого мальчика из Нового Уренгоя, родившегося с пороком развития желудочно-кишечного тракта.
Как рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области, нарушение проходимости верхних отделов пищеварительного тракта выявили у малыша, когда он был в утробе матери. Поэтому ещё до рождения врачи из ЯНАО дистанционно консультировались по поводу оказания медицинской помощи маленькому пациенту.
Так как медлить с таким диагнозом было нельзя, сразу после рождения малыша обследовали, после чего транспортировали в Екатеринбурге, где на третьи сутки провели операцию. После неё мальчик смог есть.
Как рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области, нарушение проходимости верхних отделов пищеварительного тракта выявили у малыша, когда он был в утробе матери. Поэтому ещё до рождения врачи из ЯНАО дистанционно консультировались по поводу оказания медицинской помощи маленькому пациенту.
«Последствием такой патологии являются тяжёлые нарушения питания и связанная с ними нутритивная недостаточность. Состояние ребёнка быстро ухудшается, нарастает обезвоживание, нарушается кислотно-основное равновесие крови. Это может привести к гибели малыша»,
– объяснили в Минздраве.
Так как медлить с таким диагнозом было нельзя, сразу после рождения малыша обследовали, после чего транспортировали в Екатеринбурге, где на третьи сутки провели операцию. После неё мальчик смог есть.
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