Свердловская пригородная компания расплатится с двумя детьми за неудобства

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Суд удовлетворил иск транспортного прокурора и постановил взыскать с АО «Свердловская пригородная компания» компенсацию морального вреда в пользу двух несовершеннолетних пассажиров. Дети признаны пострадавшими в результате длительной задержки пригородного поезда.Инцидент произошёл в январе 2024 года: женщина с двумя малолетними детьми следовала на пригородном поезде маршрута Серов — Екатеринбург-Пассажирский. Однако из-за технической неисправности состав был вынужденно остановлен на станции Верхотурье. Пересадка пассажиров на следующий поезд, следовавший тем же маршрутом, была организована только спустя более четырёх часов. Все это время женщина с детьми находилась на морозе без возможности согреться или получить горячее питание.Учитывая, что речь шла о несовершеннолетних, транспортная прокуратура сочла такие условия нарушением прав детей и подала иск в суд. В суде признали, что услуги по перевозке оказаны ненадлежащим образом, и постановили выплатить пострадавшим компенсацию морального вреда. Каждому ребёнку назначено по 25 тысяч рублей от «Свердловской пригородной компании». Ход исполнения решения находится на контроле надзорного ведомства.