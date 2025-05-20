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Слёт эко-защитников пройдёт в Саду Нурова
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В ближайшее воскресенье, 25 мая, в Екатеринбурге пройдёт яркое и полезное событие для всех, кто неравнодушен к экологии, добровольчеству и инклюзии. Экоинтенсив объединит экосообщества, волонтёров и социальные инициативы на одной площадке — в уютном пространстве Сада Нурова.
Организаторы слёта приглашают присоединиться всех горожан, неравнодушных к экологическим темам и обещают насыщенную программу, которая начнётся с совместных садовых работ (участники смогут внести вклад в благоустройство зелёной территории), а продолжится живым общением и выступлениями в формате «открытого микрофона». К микрофону будут выходить те, кто хочет рассказать о собственном экологическом проекте, проанонсировать субботник или пригласить волонтёров на какое-нибудь планирующееся мероприятие.
Помимо «открытого микрофона», в Саду Нурова в этот день будут проходить ярмарки экологических товаров и нетворкинг.
Участие для всех бесплатное, но необходима регистрация.
Организаторы слёта приглашают присоединиться всех горожан, неравнодушных к экологическим темам и обещают насыщенную программу, которая начнётся с совместных садовых работ (участники смогут внести вклад в благоустройство зелёной территории), а продолжится живым общением и выступлениями в формате «открытого микрофона». К микрофону будут выходить те, кто хочет рассказать о собственном экологическом проекте, проанонсировать субботник или пригласить волонтёров на какое-нибудь планирующееся мероприятие.
Помимо «открытого микрофона», в Саду Нурова в этот день будут проходить ярмарки экологических товаров и нетворкинг.
Участие для всех бесплатное, но необходима регистрация.
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