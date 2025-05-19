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В Екатеринбурге в жилом доме выявили незаконное производство сыра «элитных сортов»
Фото: Россельхознадзор
В Екатеринбурге в квартире на первом этаже многоквартирного дома организовали незаконное производство молочной продукции. Об этом сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.
По данным ведомства, производство действовало с января 2025 года. Во время совместной проверки с правоохранительными органами инспекторы обнаружили 56 килограммов сыра, изготовленного без ветеринарных сертификатов. Как сообщает ведомство, сыр позиционировался как «элитный» и производился индивидуальным предпринимателем Цимфером Р.Ф.
«В настоящее время сыр помещен на ответственное хранение без права реализации. Уральскими межрегиональным управлением Россельхознадзора и правоохранительными органами продолжается проверка деятельности предпринимателя — в соответствии с полномочиями структур», — пишет Россельхознадзора.
По данным ведомства, производство действовало с января 2025 года. Во время совместной проверки с правоохранительными органами инспекторы обнаружили 56 килограммов сыра, изготовленного без ветеринарных сертификатов. Как сообщает ведомство, сыр позиционировался как «элитный» и производился индивидуальным предпринимателем Цимфером Р.Ф.
«В настоящее время сыр помещен на ответственное хранение без права реализации. Уральскими межрегиональным управлением Россельхознадзора и правоохранительными органами продолжается проверка деятельности предпринимателя — в соответствии с полномочиями структур», — пишет Россельхознадзора.
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