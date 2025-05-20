Парк Павлика Морозова в Екатеринбурге планируют сделать особо охраняемой природной территорией

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге парк имени Павлика Морозова может получить статус особо охраняемой природной территории (ООПТ). Соответствующий проект глава города Алексей Орлов направил на рассмотрение городской Думы. Об этом сообщает Департамент информационной политики администрации города Екатеринбурга.«Парк площадью 56 360 квадратных метров находится в границах улиц Белинского – Луначарского. Культурный садово-парковый ландшафт состоит из разнообразных древесно-кустарниковых насаждений, имеющих декоративную и эстетическую ценность. В парке растут 14 видов кустарников и 1 118 деревьев 15 видов. Среди деревьев преобладают яблоня ягодная, клен ясенелистный и тополь бальзамический, а среди кустарников – сирень обыкновенная, акация желтая, кизильник блестящий», — говорится в сообщении департамента.Присвоение статуса ООПТ предполагает ограничения на хозяйственную и иную деятельность, которая может навредить экологическому состоянию территории. Основным видом разрешённого использования станет благоустройство.