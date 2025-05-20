Только 11% работающих уральцев готовы просить у начальства повышение зарплаты

Рост зарплат и доходы подработки

Фото: пресс-служба Авито Работы

Чего хотят зумеры

Поговорить с начальником

Фото: пресс-служба Авито Работы

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Рынок труда в Свердловской области, а также по России в целом переживает любопытные времена. В условиях глобального дефицита кадров и конкуренции за работников соискателям предлагают всевозможные поощрения и бонусы, в то же время существенно меняются требования к их компетенциям. О том, какие зарплаты предлагают уральцам, на какой доход рассчитывают зумеры, о тренде на подработку и гибкий график рассказали эксперты Авито Работы.Аналитики платформы отмечают рост зарплатных предложений от работодателей в Свердловской области. Так, в I квартале 2025 года средняя по региону предлагаемая зарплата составила 70 880 рублей в месяц (при занятости полный рабочий день).Самые высокие зарплаты по-прежнему предлагают преимущественно сотрудникам рабочих специальностей, а также в транспортной отрасли. Этот тренд сохраняется в регионах в последние годы и связан с активным строительством жилья, обновлением инфраструктуры, а также во многом с импортозамещением, санкциями и изменениями в сфере миграционной политики. Сейчас топ самых востребованных профессий и предлагаемых зарплат (полный рабочий день) в Свердловской области выглядит так:Среди так называемых офисных специалистов на самые высокие зарплаты могут рассчитывать агенты по недвижимости и менеджеры по продажам (91 427 и 84 844 рубля соответственно). Логистам (даже с небольшим опытом работы до 1-3 лет) предлагают в среднем 82 883 рубля, начинающим инженерам — 88 668 рублей. Во всех случаях речь идёт о зарплате за месяц.По данным Авито Работы, 73% работающих жителей УрФО отмечают, что в прошлом году их зарплата выросла, между тем 93% намерены повысить свой доход и в этом году. Многие сотрудники делают ставку на подработку, причем это общероссийский тренд. Так, среди жителей Урала почти половина (48%) подрабатывали за последний год, о планах найти подработку в этом году высказались 32%. В целом по России цифры примерно такие же — 50% и 31% соответственно. Чаще подработке посвящают 3-5 часов в неделю (27% опрошенных), между тем 11% респондентов утверждают, что подработка отнимает у них существенное время — более 20 часов в неделю. В среднем подработка приносит жителям Екатеринбурга дополнительные 20% к доходу, отмечают исследователи рынка труда.Мужчины в Екатеринбурге берут подработку чаще, чем женщины (54% и 47%). Возможно, это связано с тем, что женщины традиционно много времени посвящают домашней работе, уходу за детьми. Если говорить о направлениях для подработки, то мужчины в основном берутся за сферу строительства (25%), производства (14%), доставки и грузоперевозки (14%), ИТ (13%), а также охрану и безопасность (9%). Женщины подрабатывают преимущественно в онлайн-торговле (11%), образовании (11%), бухгалтерии (9%), клининге (9%) и ритейле (8%).Как отмечают аналитики платформы, тренд на подработку связан с ростом числа самозанятых в России, с каждым годом растет количество самозанятых специалистов, расширяется спектр предлагаемых ими услуг и товаров. Вместе с этим растет и спрос соискателей на гибкий график труда и возможность работать удаленно.Исследователи представили данные о том, как разные поколения видят себя на рынке труда и какие у них приоритеты. Например, на рынок труда активно выходит поколение зумеров (18-25 лет), чьи требования в плане «рабочей атмосферы» и графика труда стали темой для шуток и мемов в сети.«Примерно две трети совершеннолетних представителей поколения Z уже имеют профессиональный опыт, причем, большинство из них хотя бы раз за последние два года меняли место работы», — отмечают специалисты Авито Работы.Главные рабочие приоритеты для этого поколения — уровень заработной платы и «комфортный график». Также, вопреки представлениям о том, что зумеры склонны «менять работу как перчатки», исследование показало, что сотрудники этого возраста готовы работать в одной компании дольше пяти лет (при условии, что место работы «будет удовлетворять их текущим требованиям»). Так ответили 42% опрошенных. Почти пятая часть (19%) призналась, что готова посвятить себя работе на одном месте лишь 3-5 лет, чтобы «в течение этого времени построить карьеру и далее рассматривать более привлекательные предложения». Менее года на одном рабочем месте собираются провести только 9% опрошенных зумеров. Они считают, что возраст позволяет им попробовать себя в разных областях, отмечают в компании.Также это поколение обращает внимание на условия труда и комфортный офис, возможности профессионального развития и карьерного роста, комфортное взаимодействие внутри коллектива, возможности обучения, получения опыта и развития навыков. Любопытно, что соцпакет (ДМС, скидки, льготы и т.д.) ценят только 17% опрошенных этого возраста, а важность социальной ответственности работодателя (поддержка экологических или социальных инициатив) отмечают лишь 12%.Между тем, работодатели, помимо привлечения новых сотрудников, всё больше фокусируются на удержании уже трудоустроенного персонала, и тот самый соцпакет — один из распространенных инструментов удержания кадров. «В I квартале 2025 доля вакансий на Авито Работе с упоминанием ДМС (добровольного медицинского страхования) составила 20% от общего числа предложений, с упоминанием обучения или переобучения для сотрудников — 17%. Доля вакансий с предложением гибкого графика работы за последний год выросла на 22%, а у 37% работающих россиян на текущем месте трудоустройства внедрены программы адаптации для новых сотрудников», — отмечают эксперты компании.В целом российские работодатели все чаще заявляют о готовности брать на работу сотрудников без профильного опыта, в том числе студентов, а также пенсионеров. Сейчас доля таких вакансий выросла до 84%. При этом аналитики отмечают и встречную готовность от соискателей — так, например, 61% россиян отмечают, что хотели бы работать на пенсии. Причем, определяющим фактором для этого они называют не только финансовую независимость, но и социализацию, желание сохранять активный образ жизни и чувствовать себя полезным обществу.Возвращаясь к планам россиян увеличить свои доходы в этом году. Эксперты платформы составили топ самых распространенных инструментов, с помощью которых работающие граждане намерены больше зарабатывать. На первом месте, как было сказано выше, подработка (31%). Почти пятая часть (18%) намерены заняться повышением квалификации. Примерно столько же (17%) хотят перейти в более высокооплачиваемую отрасль, переобучением новой профессии и поиском работы в своей сфере деятельности рассчитывают заняться по 11% опрошенных. На последнем месте (10%) — обсуждение повышения зарплаты с руководством. Среди жителей Урала картина примерно такая же — лишь 11% готовы обсудить повышение зарплаты с начальством.Между тем, по мнению аналитиков рынка, россияне напрасно избегают применения этого «очевидного инструмента», который может оказаться и самым простым, и самым эффективным. Эксперты считают, что такая тенденция связана с уровнем корпоративной культуры в целом и «особенностями трудового менталитета».