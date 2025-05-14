Возрастное ограничение 18+
Екатеринбуржцам предложили поучаствовать в опросе о готовности сортировать отходы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жителей Екатеринбурга приглашают высказать своё мнение о раздельном сборе мусора. На портале Госуслуг стартовал опрос, в котором горожанам предлагают ответить на вопрос: «Готовы ли Вы разделять отходы в домашних условиях?». Принять участие можно до 27 мая.
Анкета содержит три варианта ответа:
— «Да, уже разделяю»;
— «Нет, не считаю целесообразным разделять отходы»;
— «Хочу, но не разделяю (из-за отсутствия контейнеров для раздельного сбора в шаговой доступности и/или условий для хранения раздельно собранных отходов дома)».
Как сообщает департамент информационной политики Екатеринбурга, результаты опроса помогут в организации дальнейшей работы по внедрению системы раздельного сбора отходов в городе.
Анкета содержит три варианта ответа:
— «Да, уже разделяю»;
— «Нет, не считаю целесообразным разделять отходы»;
— «Хочу, но не разделяю (из-за отсутствия контейнеров для раздельного сбора в шаговой доступности и/или условий для хранения раздельно собранных отходов дома)».
Как сообщает департамент информационной политики Екатеринбурга, результаты опроса помогут в организации дальнейшей работы по внедрению системы раздельного сбора отходов в городе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию