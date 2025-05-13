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В Екатеринбурге в посылке для заключённого нашли 38 свёртков с гашишем, спрятанным в финиках
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области
В Екатеринбургский следственный изолятор №1 поступила посылка с запрещённым веществом, сообщили в ГУФСИН России по Свердловской области. Во время проверки сотрудник отдела режима и надзора обнаружил свёртки с наркотиками, замаскированные в финиках.
Посылка была отправлена из Москвы гражданином Б. для осуждённого Р., обвиняемого по нескольким статьям УК РФ, включая незаконный оборот наркотиков (ст. 228 УК РФ). В пакете с финиками нашли 38 свёртков с бурым веществом без запаха. Экспертиза подтвердила, что это гашиш.
В отношении получателя посылки возбуждено новое уголовное дело по статье 228 УК РФ.
Посылка была отправлена из Москвы гражданином Б. для осуждённого Р., обвиняемого по нескольким статьям УК РФ, включая незаконный оборот наркотиков (ст. 228 УК РФ). В пакете с финиками нашли 38 свёртков с бурым веществом без запаха. Экспертиза подтвердила, что это гашиш.
В отношении получателя посылки возбуждено новое уголовное дело по статье 228 УК РФ.
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