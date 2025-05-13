В Екатеринбурге в посылке для заключённого нашли 38 свёртков с гашишем, спрятанным в финиках

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбургский следственный изолятор №1 поступила посылка с запрещённым веществом, сообщили в ГУФСИН России по Свердловской области. Во время проверки сотрудник отдела режима и надзора обнаружил свёртки с наркотиками, замаскированные в финиках.Посылка была отправлена из Москвы гражданином Б. для осуждённого Р., обвиняемого по нескольким статьям УК РФ, включая незаконный оборот наркотиков (ст. 228 УК РФ). В пакете с финиками нашли 38 свёртков с бурым веществом без запаха. Экспертиза подтвердила, что это гашиш.В отношении получателя посылки возбуждено новое уголовное дело по статье 228 УК РФ.