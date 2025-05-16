Екатеринбуржец приговорён к 5,5 годам за организацию грабежа с участием несовершеннолетнего

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области вынесен приговор двум жителям Екатеринбурга, обвиняемым в грабеже и вовлечении несовершеннолетнего в преступление. Об этом сообщает СУ СК России по Свердловской области.По версии следствия и суда, старший обвиняемый, родившийся в 2003 году, привлёк к преступной деятельности своего знакомого 2007 года рождения. 1 апреля 2024 года они прибыли в Красноуфимск на автомобиле, чтобы получить заказ из интернет-магазина на сумму свыше 95 тысяч рублей. Младший из обвиняемых зашёл в пункт выдачи, получил товар, сложил вещи в пакет в примерочной и вышел, не оплатив покупку. После этого сообщники скрылись, вернувшись в Екатеринбург и распорядившись похищенным по своему усмотрению.Задержанные полностью возместили ущерб потерпевшему — собственнику пункта выдачи. Суд назначил старшему из обвиняемых наказание в виде 5,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а младшему — 2 года воспитательной колонии.