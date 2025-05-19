Прекращено уголовное дело о крушении вертолёта под Билимбаем после примирения сторон

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Мировой судья судебного участка № 7 Первоуральского района 21 мая вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Игоря Чистовского. Он обвинялся в нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта, что привело к крушению. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.Дело связано с крушением вертолёта Robinson R44, арендованного и управляемого Чистовским, которое произошло в лесном массиве Билимбаевского лесничества. По версии следствия, причиной аварии стало нарушение правил безопасности, в результате чего пассажир получил тяжкий вред здоровью, а собственнику воздушного судна причинён ущерб почти в 9,6 миллиона рублей.Обвиняемый признал вину полностью и возместил причинённый ущерб.Напомним, на борту вертолёта было двое — пилот, бизнесмен из Билимбая Игорь Чистовский, и пассажирка, дизайнер из Екатеринбурга Эльнара Дворникова. Оба выжили, однако получили травмы, причём у Дворниковой — тяжёлые.