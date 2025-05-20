Жительница Нижнего Тагила подала в суд из-за невыполнения эзотерических услуг на сумму 1,7 млн рублей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Ленинском районном суде Нижнего Тагила рассматривается гражданское дело, связанное с оказанием эзотерических услуг. Жительница города обратилась в программу одного из федеральных телеканалов с просьбой получить такие услуги. После разговора с сотрудником, который представился исполнителем, она перевела на указанные реквизиты более 1,7 миллиона рублей.По информации пресс-службы Свердловского областного суда, после того как услуги не были выполнены, женщина направила претензию, но не получила ответа. Тогда она обратилась в суд с иском о защите прав потребителей. В качестве ответчиков привлечены телеканал ТВ3, физическое лицо, выступавшее исполнителем, а также платежные и финансовые организации, через которые проходили переводы.Истец требует возврата денежных средств, компенсации морального вреда и взыскания штрафов за нарушение добровольного порядка урегулирования спора. Судебное заседание назначено на 28 мая.