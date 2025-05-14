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В Екатеринбурге адвоката обвиняют в попытке вернуть деньги за билет с помощью поддельной справки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката, подозреваемого в покушении на мошенничество и фальсификации доказательств. Материалы дела направлены в Орджоникидзевский районный суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, с апреля 2023 года по март 2024 года адвокат из специализированной адвокатской конторы № 20 пытался вернуть деньги за неиспользованный авиабилет. Для этого он приложил к претензии в адрес авиакомпании поддельную медицинскую справку о болезни, полученную от неустановленного лица.
После отказа авиакомпании в возврате средств адвокат подал иск, требуя не только стоимость билета, но и неустойку, компенсацию морального вреда и штраф общей суммой более 36 тысяч рублей. В суде он представил ту же поддельную справку и сообщил ложные данные о якобы обращении в больницу в конце апреля 2023 года. Медучреждение эти сведения не подтвердило.
Мировой судья отказал в удовлетворении иска. Теперь сам адвокат может оказаться на скамье подсудимых — ему предъявлены обвинения по статьям о покушении на мошенничество и фальсификации доказательств.
По версии следствия, с апреля 2023 года по март 2024 года адвокат из специализированной адвокатской конторы № 20 пытался вернуть деньги за неиспользованный авиабилет. Для этого он приложил к претензии в адрес авиакомпании поддельную медицинскую справку о болезни, полученную от неустановленного лица.
После отказа авиакомпании в возврате средств адвокат подал иск, требуя не только стоимость билета, но и неустойку, компенсацию морального вреда и штраф общей суммой более 36 тысяч рублей. В суде он представил ту же поддельную справку и сообщил ложные данные о якобы обращении в больницу в конце апреля 2023 года. Медучреждение эти сведения не подтвердило.
Мировой судья отказал в удовлетворении иска. Теперь сам адвокат может оказаться на скамье подсудимых — ему предъявлены обвинения по статьям о покушении на мошенничество и фальсификации доказательств.
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