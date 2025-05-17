Екатеринбург и Киров свяжет новый авиарейс: вылеты запустят уже в июне

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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С июня из аэропорта Кольцово начнутся регулярные рейсы в Киров — маршрут будет обслуживать авиакомпания «РусЛайн». Как сообщает пресс-служба аэропорта, первые вылеты запланированы на 2 июня. Полёты будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам — до конца октября.Перелёт займёт около полутора часов. На линии будут использоваться 50-местные самолёты Bombardier CRJ100/200.По словам губернатора Кировской области Александра Соколова, маршрут «Киров — Екатеринбург» вошёл в тройку самых ожидаемых по итогам опроса среди жителей региона.