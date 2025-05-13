В Екатеринбурге стартует цикл открытых лекций об аутизме в Ельцин Центре

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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23 мая в Ельцин Центре пройдёт первая встреча из серии «Азбука аутизма» — цикла разговоров о жизни аутичных людей, разнообразии нейроопыта и путях к созданию более инклюзивной среды.Лекцию проведут Юлия Долгушина и Галина Зарипова — психолог и гештальт-терапевт, обе сами являются аутичными людьми. Участники узнают, как на самом деле устроена жизнь людей с аутизмом, почему не существует «типичного» диагноза и как спектр проявлений может отличаться у разных людей. Особое внимание уделят практическим вопросам: какая поддержка необходима и с какими бытовыми и эмоциональными трудностями сталкиваются аутичные люди.Организаторы подчёркивают: это не просто просветительское мероприятие, а попытка создать безопасное пространство, где тема аутизма и нейроразнообразия обсуждается открыто и без предвзятости. Формат — не лекция в привычном смысле, а живой диалог.Проект продолжится ещё двумя встречами — 30 мая и 6 июня. Каждая из них будет посвящена разным аспектам жизни аутичных людей.