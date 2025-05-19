Администрацию Первоуральска уличили в нарушениях «мусорных» слушаний

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Первоуральский городской суд частично удовлетворил коллективные административные иски местных жителей, оспаривавших действия администрации города при организации слушаний по вопросу строительства полигона промышленных отходов. Поводом для судебного разбирательства стали общественные обсуждения проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы, касающейся строительства нового полигона для АО «Первоуральский новотрубный завод».Жители Первоуральска выразили несогласие с планами муниципальных властей и подали иски, требуя признать действия чиновников незаконными. В частности, речь шла о слушаниях, проведённых с 27 января по 27 февраля 2025 года, а также в последующие 10 дней. Суд объединил идентичные иски в одно производство.Истцы просили признать недействительными как сами слушания, так и постановление главы муниципалитета № 36 от 19 марта 2025 года, которым были утверждены их результаты. По мнению заявителей, общественные обсуждения были организованы с нарушениями норм законодательства об охране окружающей среды и прав граждан на участие в решении экологически значимых вопросов.Суд признал незаконными действия администрации Первоуральска по проведению слушаний и обсуждений проектной документации, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. Однако остальные требования — в том числе об отмене постановления главы округа — остались без удовлетворения.Как отмечают в Первоуральском городском суде, у сторон ещё есть время обжаловать данное решение в установленном порядке.