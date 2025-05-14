В Нижнем Тагиле суд обязал РЖД выплатить компенсацию за гибель под поездом человека

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Транспортная прокуратура в Нижнем Тагиле добилась в суде выплаты компенсации морального вреда семье мужчины, погибшего в результате наезда железнодорожного состава. Трагедия произошла в мае 2021 года на перегоне между станциями Сан-Донато и Лая. Жертвой инцидента стал мужчина 1966 года рождения, получивший смертельные травмы от проходящего поезда.После проведённой проверки прокуратура обратилась в суд, отстаивая интересы матери и брата погибшего. От владельца источника повышенной опасности — Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» — требовали выплаты компенсации морального вреда. Суд согласился с доводами надзорного органа и постановил взыскать с компании 350 тысяч рублей в пользу родственников погибшего.Решение было принято Тагилстроевским районным судом города Нижнего Тагила. Исполнение судебного решения находится под контролем транспортной прокуратуры.