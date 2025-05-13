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Более 20 миллионов спам-звонков заблокировали в Свердловской области с начала года

14.27 Вторник, 20 мая 2025
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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С начала года сервис «Защитник» от цифровой экосистемы МТС заблокировал более 20 миллионов спам-звонков, поступивших жителям Свердловской области.

Как рассказали Вечерним ведомостям представители экосистемы, это в два раза больше, чем было заблокировано в первом квартале прошлого года.

Отмечается, что чаще всего спамеры хотят рассказать уральцам о финансовых услугах – с недавнего времени такие звонки поднялись на первое место в рейтинге нежелательных. На втором месте – звонки с рекламой и опросами, на третьем – коллекторы. Звонки от возможных мошенников на шестой строчке. В прошлом году такие звонки были на пятом месте.

По словам директора МТС в Свердловской области Андрея Елизарова, алгоритмы сервиса постоянно развиваются, поэтому нежелательные вызовы определяются более точно, чем раньше.

«Внимательнее к своей безопасности относятся и сами уральцы: растёт количество пользователей как базовой бесплатной спам-защиты, так и продвинутых версий»,

– рассказал Андрей Елизаров.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:06 Почти 167 килограммов вещей «в подарок» изъяли у супругов в Кольцово
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10:53 Ревдинского подростка осудили за нетрезвое вождение и грабеж
10:02 Из-за коммунальной аварии на Уралмаше закрыли трамвайное движение
09:33 В Екатеринбурге на Плотинке прикрыли торговлю алкогольным мороженым
20:45 Почти 200 нарушений пожарной безопасности выявили в Свердловской области за неделю
20:30 В Екатеринбурге завершилось дело о наезде самолёта на авиатехника
20:16 Творчество «бойцов графического фронта» можно увидеть в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ
19:52 За воскресенье три человека получили травмы на дорогах Свердловской области
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