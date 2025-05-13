Более 20 миллионов спам-звонков заблокировали в Свердловской области с начала года





– рассказал Андрей Елизаров. «Внимательнее к своей безопасности относятся и сами уральцы: растёт количество пользователей как базовой бесплатной спам-защиты, так и продвинутых версий»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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С начала года сервис «Защитник» от цифровой экосистемы МТС заблокировал более 20 миллионов спам-звонков, поступивших жителям Свердловской области.Как рассказали Вечерним ведомостям представители экосистемы, это в два раза больше, чем было заблокировано в первом квартале прошлого года.Отмечается, что чаще всего спамеры хотят рассказать уральцам о финансовых услугах – с недавнего времени такие звонки поднялись на первое место в рейтинге нежелательных. На втором месте – звонки с рекламой и опросами, на третьем – коллекторы. Звонки от возможных мошенников на шестой строчке. В прошлом году такие звонки были на пятом месте.По словам директора МТС в Свердловской области Андрея Елизарова, алгоритмы сервиса постоянно развиваются, поэтому нежелательные вызовы определяются более точно, чем раньше.