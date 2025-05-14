Возрастное ограничение 18+
Свердловское МЧС предупреждает о сильном дожде 21 мая
Фото: Юлия Кольтенберг
МЧС по Свердловской области объявило предупреждение о непогоде. Завтра, 21 мая, в регионе ожидаются сильный дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду
В связи с этим спасатели рекомендуют отказаться от поездок на природу, которые требуют время провождение на открытом воздухе.
Владельцам частным домов советуют проверить состояние ливневой. Автомобилистам призывают избегать подтопленных участков дорог. Пешеходов просят не забывать, что во время сильного ветра возможно падение плохо закрепленных конструкций и вещей с балконов.
Единый телефон экстренных служб, напомним, – «112».
В связи с этим спасатели рекомендуют отказаться от поездок на природу, которые требуют время провождение на открытом воздухе.
Владельцам частным домов советуют проверить состояние ливневой. Автомобилистам призывают избегать подтопленных участков дорог. Пешеходов просят не забывать, что во время сильного ветра возможно падение плохо закрепленных конструкций и вещей с балконов.
Единый телефон экстренных служб, напомним, – «112».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области пройдут грозы
19 мая 2025
19 мая 2025