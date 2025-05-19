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Почти 167 килограммов вещей «в подарок» изъяли у супругов в Кольцово

12.06 Вторник, 20 мая 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Кольцовские таможенники изъяли у супружеской пары, которая прилетела из Стамбула в Екатеринбурге почти 167 килограммов одежды. По словам супругов, они везли эти вещи «в подарок» родственникам.

Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, в сумках пассажиров инспекторы нашли предметы верней одежды, брюки, блузки, платья – на сумму около миллиона рублей. В ассортименте были одни и те же вещи разных размеров. В итоге на пару возбудили административные дела по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ – недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию. Все вещи изъяли и отправили на товарную экспертизу.

«Очевидно, что это коммерческая партия. Об этом говорит и количество, номенклатура, размерный ряд, характер товаров, а также частота перемещения лиц через таможенную границу ЕАЭС»,

– прокомментировал начальник таможенного поста Сергей Боровик.


Он также напомнил о необходимости декларировать партии и предоставлять документы, подтверждающие безопасность товара. Вся информация о нормах провоза багажа есть как на стендах, так и в программе аудиоинформирования аэропорта.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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18:55 Виновнику дегтярской аварии двухлетней давности вынесли приговор
18:38 Более четырёх десятков пожаров прокатилось по Свердловской области за два выходных
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17:17 Семь лет лишения свободы добавили осуждённому за попытку подкупа и оборот наркотиков в СИЗО Екатеринбурга
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15:36 Почти 380 килограммов дождевых червей отправилось в ОАЭ из Екатеринбурга
15:35 В Екатеринбурге кондукторов троллейбусов переводят работать в трамваи
13:40 На 30 суток приостановили работу ресторана «Мидийное место» в «Гринвиче» по решению суда
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