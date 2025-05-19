Почти 167 килограммов вещей «в подарок» изъяли у супругов в Кольцово





– прокомментировал начальник таможенного поста Сергей Боровик. «Очевидно, что это коммерческая партия. Об этом говорит и количество, номенклатура, размерный ряд, характер товаров, а также частота перемещения лиц через таможенную границу ЕАЭС»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Кольцовские таможенники изъяли у супружеской пары, которая прилетела из Стамбула в Екатеринбурге почти 167 килограммов одежды. По словам супругов, они везли эти вещи «в подарок» родственникам.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, в сумках пассажиров инспекторы нашли предметы верней одежды, брюки, блузки, платья – на сумму около миллиона рублей. В ассортименте были одни и те же вещи разных размеров. В итоге на пару возбудили административные дела по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ – недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию. Все вещи изъяли и отправили на товарную экспертизу.Он также напомнил о необходимости декларировать партии и предоставлять документы, подтверждающие безопасность товара. Вся информация о нормах провоза багажа есть как на стендах, так и в программе аудиоинформирования аэропорта.