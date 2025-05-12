Почти 200 нарушений пожарной безопасности выявили в Свердловской области за неделю

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Свердловской области продолжается усиленный контроль за соблюдением правил пожарной безопасности. Для этого сотрудники специализированных патрульных групп устраивают профилактические рейды для обнаружения нарушителей.На минувшей неделе на территории региона действовали 1455 патрульных групп. Ими было выявлено почти две сотни нарушений, из-за которых возникали риски возникновения природных пожаров.По итогам недели, опубликованным МЧС России, возбуждено 54 административных расследования и составлено 198 протоколов об административных правонарушениях. В большинстве случаев нарушения были выявлены в пределах населённых пунктов и только в 69 случаях нарушителей обнаруживали на территориях лесного фонда и сельхозугодьях.Специалисты напоминают, что сжигание сухой растительности, разведение костров и прочее несоблюдение противопожарных правил может обернуться катастрофой. Это не только угрожает природным ресурсам, но и ставит под удар здоровье и жизнь людей.