В Екатеринбурге завершилось дело о наезде самолёта на авиатехника

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Октябрьском районном суде Екатеринбурга довели до финала нашумевшее дело, связанное с травмированием авиатехника в аэропорту «Кольцово». Второй пилот авиакомпании «Уральские авиалинии» Максим Красноперов, обвинявшийся в нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, освобождён от уголовной ответственности в связи с примирением сторон.Напомним, случай этот произошёл 19 мая 2024 года. Лайнер «Airbus A320», принадлежащий «Уральским авиалиниям», выруливал со стоянки, когда передние шасси воздушного судна наехали на сотрудника технической службы, занимавшегося выпуском борта. В результате трагического происшествия мужчина получил тяжелейшую травму и в итоге лишился конечности.Расследование установило, что действия второго пилота Максима Красноперова подпадают под часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации («нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности тяжкий вред здоровью»). Пилот и сам признал вину в полном объёме, поэтому дело рассматривалось в порядке особого судопроизводства, с упрощённой процедурой.Несмотря на серьёзность последствий, стороны пришли к примирению. Пострадавший отказался от претензий, и суд прекратил уголовное преследование. Однако надзорные органы пытались оспорить такое решение. Прокурор направил апелляционное представление в Свердловский областной суд, но вышестоящая инстанция оставила постановление Октябрьского суда без изменений.Таким образом, уголовное дело против второго пилота закрыто, а судебный процесс завершён без назначения наказания.