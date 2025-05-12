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Депутат ЗакСО призвал свердловчан повлиять на благоустройство набережной в Балтыме
Фото: кадр из видеообращения
Депутат законодательного собрания Свердловской области от Верхней Пышмы Алексей Свалов вместе с волонтёром проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) записал видеообращение на набережной села Балтым. Эта набережная будет благоустроена по федеральному проекту ФКГС, если победит во всероссийском голосовании. Видео выложено в телеграм-канале депутата.
Всего за победу борются общественные территории из 56 муниципалитетов Свердловской области.
От городского округа Верхняя Пышма в голосовании принимают участие пять территорий, которые располагаются в посёлках и сёлах муниципалитета: «Сквер защитников Отечества» в Мостовском, Аллея «Возрождения» в Кедровом, «Монорельсовая набережная» в Красном, упомянутая набережная в селе Балтым и площадь Победы в поселке Исеть.
Проголосовать за любой из понравившихся проектов можно с 19 мая по 12 июня 2025 года двумя способами:
— по ссылке через Госуслуги, где после авторизации необходимо выбрать из выпадающего списка «ГО Верхняя Пышма» и затем любой из понравившихся проектов.
— с помощью волонтёров ФКГС, которых можно встретить в общественных местах. В Верхней Пышме волонтёры дежурят в «Манин парке», возле торговых центров «Кировский», на остановках общественного транспорта и на площади возле Дворца спорта. В случае голосования с помощью волонтёров будет необходимо назвать номер телефона, на который придёт код. Волонтёры имеют специальные бейджи и манишки.
В голосовании за объекты благоустройства могут принимать жители Свердловской области старше 14 лет.
Всего за победу борются общественные территории из 56 муниципалитетов Свердловской области.
От городского округа Верхняя Пышма в голосовании принимают участие пять территорий, которые располагаются в посёлках и сёлах муниципалитета: «Сквер защитников Отечества» в Мостовском, Аллея «Возрождения» в Кедровом, «Монорельсовая набережная» в Красном, упомянутая набережная в селе Балтым и площадь Победы в поселке Исеть.
Проголосовать за любой из понравившихся проектов можно с 19 мая по 12 июня 2025 года двумя способами:
— по ссылке через Госуслуги, где после авторизации необходимо выбрать из выпадающего списка «ГО Верхняя Пышма» и затем любой из понравившихся проектов.
— с помощью волонтёров ФКГС, которых можно встретить в общественных местах. В Верхней Пышме волонтёры дежурят в «Манин парке», возле торговых центров «Кировский», на остановках общественного транспорта и на площади возле Дворца спорта. В случае голосования с помощью волонтёров будет необходимо назвать номер телефона, на который придёт код. Волонтёры имеют специальные бейджи и манишки.
В голосовании за объекты благоустройства могут принимать жители Свердловской области старше 14 лет.
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