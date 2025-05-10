Виновнику дегтярской аварии двухлетней давности вынесли приговор

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Ревдинский городской суд признал 40-летнего жителя Дегтярска виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью двух человек. Было доказано, что за рулём автомобиля мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.Авария произошла ранним утром 2 июля 2023 года. Пьяный водитель управлял автомобилем «Фольксваген Тигуан», двигавшемся по улице Лесозаводская в Дегтярске. В салоне находились три пассажира. В какой-то момент он не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дорожный знак, а затем и в дерево.По данным следствия, мужчина не учёл дорожные условия, не обеспечил контроль за движением и превысил безопасную скорость, что и привело к аварии. В результате ДТП два пассажира получили серьёзные травмы: сотрясение мозга, множественные переломы таза и костей, а также ушибленные раны лица. Эксперты квалифицировали вред здоровью как тяжкий.Как поясняют в прокуратуре Свердловской области, на основании представленных доказательств суд квалифицировал действия водителя по пункту «а» части 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации — нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлёкшее тяжкий вред здоровью по неосторожности. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы. Однако срок заменён на принудительные работы с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Кроме того, осуждённому запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два с половиной года.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован как той, так и другой стороной.