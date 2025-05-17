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В Екатеринбурге кондукторов троллейбусов переводят работать в трамваи
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге троллейбусных кондукторов переводят на работу в трамвайное депо. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на одного из сотрудников «Гортранса».
По данным издания, не всегда на это соглашаются, и уходят с работы. Всё из-за того, что в трамваях работа тяжелее. Там больше пассажиропоток, и в два раза меньше времени на обеденный перерыв – всего 15 минут, пишет ресурс.
В администрации города информацию подтвердили, уточнив, что никого не увольняют. Там также объяснили, что новые троллейбусы могут работать без кондукторов, поэтому их решили перевести на работу в другой транспорт – трамваи и автобусы.
По данным издания, не всегда на это соглашаются, и уходят с работы. Всё из-за того, что в трамваях работа тяжелее. Там больше пассажиропоток, и в два раза меньше времени на обеденный перерыв – всего 15 минут, пишет ресурс.
В администрации города информацию подтвердили, уточнив, что никого не увольняют. Там также объяснили, что новые троллейбусы могут работать без кондукторов, поэтому их решили перевести на работу в другой транспорт – трамваи и автобусы.
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