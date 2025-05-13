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Следователи проверяют торговлю возле краснотурьинского вокзала после жалоб местных жителей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В информационном центре СК России сообщают, что свердловские следователи организовали проверку после жалоб жителей Краснотурьинска на незаконную торговлю возле вокзала.
По данным ведомства, незаконной торговлей занимаются иностранные граждане.
Ситуацией также заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Он поставил ситуацию на контроль, и теперь ждёт доклад.
По данным ведомства, незаконной торговлей занимаются иностранные граждане.
«В социальных сетях сообщается об организации мигрантами незаконной торговли возле железнодорожного вокзала в городе Краснотурьинске Свердловской области. Отмечается, что местные жители неоднократно жаловались на противоправную деятельность приезжих граждан»,
– говорится в сообщении информационного центра.
Ситуацией также заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Он поставил ситуацию на контроль, и теперь ждёт доклад.
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