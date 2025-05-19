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В Свердловской области заканчиваются госномера на машины с кодом 196
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области заканчиваются государственные номера на автомобили с кодом региона – 196. Какой код будут присваивать в будущем, ещё не решили.
Как сообщает Е1, ссылаясь на главного автоинспектора региона Алексея Спиридонова, автомобилистам уже начали таблички, которые начинаются с букв «Х» и «У». В запасе, по его словам, ещё 200 тысячи комплектов. Ожидается, что их хватит на два года.
Отметим, что в госномерах используются только 12 букв кириллицы: А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х.
Как сообщает Е1, ссылаясь на главного автоинспектора региона Алексея Спиридонова, автомобилистам уже начали таблички, которые начинаются с букв «Х» и «У». В запасе, по его словам, ещё 200 тысячи комплектов. Ожидается, что их хватит на два года.
Отметим, что в госномерах используются только 12 букв кириллицы: А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х.
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