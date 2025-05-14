Почти 70 миллионов рублей выделили на поддержку сельхохозяйственников в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области фермеры и сельскохозяйственные кооперативы получили почти 70 миллионов рублей на развитие хозяйств, сообщает информационный портал региона. Эта сумма пойдёт на гранты «Агростартап» и компенсацию затрат на технику, оборудование, животных и строительство промышленных помещений.По словам министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анны Кузнецовой, размер гранта составляет не менее 1,5 млн рублей.В свою очередь сельскохозяйственные потребительские кооперативы получат субсидии из федерального и регионального бюджетов — они покроют до 60% расходов на оборудование для сушки, переработки и фасовки продукции.Глава региона Денис Паслер отметил, что власти планируют засеять более 760 тысяч гектаров — половину из них будут обрабатывать частники.