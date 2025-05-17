В Екатеринбурге появился арт-объект ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Академическом районе Екатеринбурга появился новый арт-объект, созданный в рамках проекта «Люди рисуют». Мурал посвящён теме ВИЧ и приурочен ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа. Об этом сообщили организаторы инициативы.К созданию работы присоединились волонтёры, сотрудники Свердловского Центра СПИДа, уральцы, живущие с ВИЧ, а также неравнодушные горожане.Сегодня, 18 мая, все желающие могут пройти бесплатное, анонимное и быстрое тестирование на ВИЧ. Тест-мобили работают до 20:00 — один из них размещён у площадки арт-проекта, второй — у станции метро «Площадь 1905 года».