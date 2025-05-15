В Краснотурьинске продавщицу «Столото» будут судить за охоту на выигрышные билеты

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Краснотурьинский городской суд поступило уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в присвоении и растрате в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.По версии следствия, с января по март 2025 года женщина, работая продавцом-консультантом в точке продаж «Столото», стирала защитный слой с лотерейных билетов, чтобы выявить среди них выигрышные. Обнаружив такие, оформляла билеты на себя и получала выплаты. Всего было использовано 1 183 билета на сумму 271 570 рублей. Плату за них женщина не вносила.Обвинение предъявлено по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата в крупном размере»). Первое заседание назначено на 21 мая.