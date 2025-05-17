В Екатеринбурге открылся дендропарк на Первомайской

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Дендропарк на улице Первомайской в Екатеринбурге вновь открыт для прогулок. Как сообщает администрация парка, после весенней просушки он стал доступен для посетителей. Напомним, вход был временно закрыт с 27 марта — в это время газоны насыщаются влагой и становятся особенно уязвимыми к повреждениям.Сейчас прогулки по дендропарку снова разрешены, однако администрация просит горожан соблюдать осторожность. В парке продолжаются работы по благоустройству: работает спецтехника, местами идёт ремонт.Ранее сообщалось, что озеро в дендропарке на улице Первомайской укрепили каменными берегами.