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В Екатеринбурге открылся дендропарк на Первомайской
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Дендропарк на улице Первомайской в Екатеринбурге вновь открыт для прогулок. Как сообщает администрация парка, после весенней просушки он стал доступен для посетителей. Напомним, вход был временно закрыт с 27 марта — в это время газоны насыщаются влагой и становятся особенно уязвимыми к повреждениям.
Сейчас прогулки по дендропарку снова разрешены, однако администрация просит горожан соблюдать осторожность. В парке продолжаются работы по благоустройству: работает спецтехника, местами идёт ремонт.
Ранее сообщалось, что озеро в дендропарке на улице Первомайской укрепили каменными берегами.
Сейчас прогулки по дендропарку снова разрешены, однако администрация просит горожан соблюдать осторожность. В парке продолжаются работы по благоустройству: работает спецтехника, местами идёт ремонт.
Ранее сообщалось, что озеро в дендропарке на улице Первомайской укрепили каменными берегами.
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