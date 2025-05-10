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В Ревде досрочные выборы проходят с рекордным числом наблюдателей

14.50 Воскресенье, 18 мая 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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На выборах депутатов Думы муниципального округа Ревда зафиксировано рекордное количество наблюдателей. Как сообщает Центр общественного наблюдения Свердловской области, к работе подключены 239 человек — от Общественной палаты, политических партий и самих кандидатов. При 29 избирательных участках в городе это означает в среднем по девять наблюдателей на каждый участок, что сопоставимо с числом членов участковых избирательных комиссий.

Электоральный эксперт Анатолий Гагарин отметил в комментарии ЦОН, что столь масштабное наблюдение — уникальное для выборов муниципального уровня. «С точки зрения легитимности процесса — это огромный прорыв, а вот с организационной точки зрения — это важный опыт, который предстоит получить», — заявил он. От Общественной палаты Свердловской области на участки направлены 29 наблюдателей — по одному на каждый. Партии выдвинули ещё 49 человек, а сами кандидаты — 161.

В редакцию «Ревда-инфо» поступили сообщения от работников бюджетной сферы и СУМЗа о принуждении к досрочному голосованию, которое проходило с 10 по 17 мая. По словам собеседников, их руководители настоятельно рекомендовали проголосовать заранее, требуя фотоотчёты с паспортом или пропуском. В некоторых случаях, утверждают респонденты, людей предупреждали о возможном лишении премии или угрозе увольнения. Также сообщается о предложениях «продать голос» за тысячу рублей. Редакция не публикует скриншоты переписок, чтобы обезопасить источников.

Основной день голосования — 18 мая. По данным Избирательной комиссии Свердловской области, на утро в списках числится 47 019 избирателей. Досрочно проголосовали 7 366 человек — это 15,68 %.

Жители Ревды выбирают 20 депутатов по пяти четырёхмандатным округам. В бюллетенях — 78 кандидатов. В выборах участвуют представители пяти парламентских партий («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Новые люди») и самовыдвиженцы.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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