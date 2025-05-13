Пожарные-десантники из Свердловской области отправились помогать тушить лесные пожары в Забайкалье

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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50 огнеборцев направлены в Забайкальский край для борьбы с масштабными лесными пожарами. Все они — сотрудники Уральской базы авиационной охраны лесов. Пожарные прибыли в Читу по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Дениса Паслера.По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на 2:00 18 мая в Забайкальском крае действовал 31 пожар на землях лесного фонда общей площадью 619 495 гектаров, а также 2 пожара на землях обороны и безопасности на площади 6 425 гектаров.«В первую очередь нужны люди — смелые и ответственные, знатоки своего дела, которые умеют работать в режиме чрезвычайной ситуации. В ребятах из Уральской авиабазы мы полностью уверены», — отметил временно исполняющий обязанности губернатора в своём телеграм-канале.