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Рейсы из Читы в Екатеринбург перенесли, один — на сутки

18.21 Суббота, 17 мая 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» изменила расписание двух рейсов по маршруту Чита — Екатеринбург. Время вылета скорректировано из-за изменений в суточном плане полётов и по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Рейс U6-623, запланированный на 17 мая, перенесён на 11:00 следующего дня — 18 мая. А вылет рейса U6-623, назначенного на 18 мая, сдвинут на 17:30 того же дня. Таким образом, оба рейса состоятся в воскресенье, но в разное время.

По информации пресс-службы, пассажирам предоставлены все положенные услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП-82): напитки, горячее питание, а при необходимости — размещение в гостинице. Представители авиакомпании в аэропорту Читы также консультируют пассажиров и помогают решать возникающие вопросы.

«"Уральские авиалинии" приносит извинения за вынужденные неудобства и надеется на понимание требований, связанных с обеспечением безопасности полётов», — пишет компания.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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13:38 Два человека погибли за сутки в Свердловской области — в пожаре и на воде, спасены 11
12:44 Екатеринбуржцу, стрелявшему у храма Большой Златоуст, суд заменил арест на домашний
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20:46 Двое погибли в столкновении трёх транспортных средств на трассе Екатеринбург — Серов
20:19 Спаивавший подростка красноуфимец поработает на государство
19:28 В лобовом столкновении возле села Покровское погиб водитель
19:03 Родители детей-инвалидов, НКО и благотворительные организации просят сохранить «Фонд Ройзмана*»
18:43 Екатеринбуржцев позвали на прогулку по Уктусу в компании с натуралистом
18:31 Из 17 свердловских пожаров четверга самый крупный произошёл в Екатеринбурге
17:23 Мэр Екатеринбурга предупредил о «жестких кадровых решениях» из-за плохой уборки города
16:05 Энергетики предупредили об ограничении электроснабжения в южной части Екатеринбурга
14:06 Приговор экс-директору института физкультуры УрФУ оставили в силе
11:45 Экс-глава свердловского управления Росимущества Зубенко останется под стражей
11:02 В уральских магазинах сети «Светофор» нашли яйца и пломбир с антибиотиками
10:33 Экс-министру ЖКХ Николаю Смирнову продлили срок содержания под стражей
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