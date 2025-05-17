Рейсы из Читы в Екатеринбург перенесли, один — на сутки

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» изменила расписание двух рейсов по маршруту Чита — Екатеринбург. Время вылета скорректировано из-за изменений в суточном плане полётов и по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.Рейс U6-623, запланированный на 17 мая, перенесён на 11:00 следующего дня — 18 мая. А вылет рейса U6-623, назначенного на 18 мая, сдвинут на 17:30 того же дня. Таким образом, оба рейса состоятся в воскресенье, но в разное время.По информации пресс-службы, пассажирам предоставлены все положенные услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП-82): напитки, горячее питание, а при необходимости — размещение в гостинице. Представители авиакомпании в аэропорту Читы также консультируют пассажиров и помогают решать возникающие вопросы.«"Уральские авиалинии" приносит извинения за вынужденные неудобства и надеется на понимание требований, связанных с обеспечением безопасности полётов», — пишет компания.