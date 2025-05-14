В Екатеринбурге суд продлил содержание в СИЗО обвиняемому в убийстве племянника экс-губернатора Евгения Куйвашева

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Свердловский областной суд провёл первое заседание по делу Алексея Рыжкова, которого обвиняют в двойном убийстве и краже с банковского счёта. По версии следствия, в ноябре 2024 года в Екатеринбурге он расправился с двумя людьми в квартире на улице Первомайской, а затем воспользовался картой одной из жертв, чтобы купить алкоголь. Об этом сообщает Свердловский областной суд.Уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 3 ст. 158 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ — кража с банковского счёта и убийство двух лиц. Потерпевшими стали 42-летняя Ольга Федотова и 45-летний Алексей Куйвашев. Изначально СМИ сообщали, что убитый — однофамилец тогдашнего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Однако в ходе судебного процесса мать погибшего, Ольга Федорова, рассказала, что её сын приходился экс-губернатору племянником: отец убитого, Юрий Владимирович Куйвашев, был сводным братом Евгения Владимировича.Как сообщает пресс-служба суда, заседание было отложено до 29 мая — обвиняемый попросил дополнительное время для ознакомления с материалами дела. Рыжков останется под стражей до 28 октября 2025 года — суд продлил ему меру пресечения.