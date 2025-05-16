Из Екатеринбурга в «Оленьи ручьи»: «Орлан» вернётся на маршрут с 23 мая

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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С 23 мая в расписание возвращается пригородный экспресс «Орлан», следующий по маршруту Екатеринбург — Михайловский завод. Как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги, поезд будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям вплоть до 26 октября.В этом сезоне на рейсы планируют ставить состав из трёх вагонов. Поезд отправляется из Екатеринбурга в 8:09 и делает остановки на станциях Ревда и Дружинино.Пассажиры смогут выйти на остановочных пунктах Бажуково (в 10:47) — для прогулок по центральной части природного парка «Оленьи ручьи» — или Аракаево (в 11:13), чтобы попасть к южной части маршрутов.Обратный путь начинается в 16:54 с Аракаево и в 17:20 с Бажуково. В Екатеринбург экспресс прибывает в 19:58. Билеты с указанием мест уже доступны для покупки на рейсы 23, 24 и 25 мая.