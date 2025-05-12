На Урал приехала первая партия черешни и абрикосов из Турции и Узбекистана

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Уральские таможенники оформили первые в этом году партии абрикосов и черешни. Об этом сообщает Уральское таможенное управление.Первая партия абрикосов прибыла из Узбекистана — 440 килограммов на сумму более 100 тысяч рублей. Всего за первые две недели мая в регион ввезли уже 72 тонны фруктов. Основной объём абрикосов в этом году поставляется из Турции — на неё приходится 95% от общего веса. Для сравнения: в 2024 году основным поставщиком был Узбекистан, с долей почти 80%.Первая крупная партия черешни — 9,5 тонны на сумму более 1,5 миллиона рублей — также поступила на склады региона. Эти ягоды по-прежнему преимущественно везут из Узбекистана: в прошлом году на эту страну приходилось 77% всех поставок. Остальная часть пришлась на Турцию (19%) и Азербайджан (4%).