На трассе Екатеринбург — Тюмень перекроют три километра до осени

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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С 19 мая на участке трассы Екатеринбург — Тюмень начнутся работы по строительству и реконструкции дороги. С 13:00 будет полностью перекрыт отрезок с 16-го по 19-й километр. Ограничения продлятся до 15 сентября 2025 года, сообщает ФКУ «Уралуправтодор».Для объезда закрытого участка предлагается использовать маршрут через село Мезенское и посёлок Белоярский. Водителям рекомендуется заранее планировать путь и учитывать возможные задержки.«Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы. Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06», — пишет ведомство.