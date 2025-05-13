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Екатеринбуржцев зовут создать арт-объект в память о людях, умерших от СПИДа
Фото: телеграм-канал «ЧО»
Жителей Екатеринбурга приглашают присоединиться к созданию уличного арт-объекта, приуроченного ко Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа. Акция под названием «Люди рисуют» состоится 18 мая на улице Краснолесья, 16б. Начало — в 13:00.
Проект реализуют фестиваль «Стенограффия», Фонд «Новая Жизнь» и Свердловский областной центр СПИДа. Принять участие может любой желающий.
Эскиз будущего рисунка подготовила художница Анастасия Вокина, участвовавшая в «Стенограффии» в 2021 и 2023 годах.
«В изображении есть образы и темы, связанные с ВИЧ-инфекцией — коммуникации, просвещение, знание, понимание, поддержка, терапия. Всё, что помогает понять заболевание, а не бояться его», — пишут организаторы.
Это уже третий арт-объект на тему ВИЧ, появляющийся в городе. Ранее в Екатеринбурге были созданы Стена памяти на улице Толмачева, где художник Денис Благо каллиграфически вписал на стену имена сотни свердловчан умерших от СПИДа, и панно «Навсегда» на Розы Люксембург, выполненное художницами Галиной Беловой и Ритой Хаак.
Проект реализуют фестиваль «Стенограффия», Фонд «Новая Жизнь» и Свердловский областной центр СПИДа. Принять участие может любой желающий.
Эскиз будущего рисунка подготовила художница Анастасия Вокина, участвовавшая в «Стенограффии» в 2021 и 2023 годах.
«В изображении есть образы и темы, связанные с ВИЧ-инфекцией — коммуникации, просвещение, знание, понимание, поддержка, терапия. Всё, что помогает понять заболевание, а не бояться его», — пишут организаторы.
Это уже третий арт-объект на тему ВИЧ, появляющийся в городе. Ранее в Екатеринбурге были созданы Стена памяти на улице Толмачева, где художник Денис Благо каллиграфически вписал на стену имена сотни свердловчан умерших от СПИДа, и панно «Навсегда» на Розы Люксембург, выполненное художницами Галиной Беловой и Ритой Хаак.
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