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В Екатеринбурге трамваи на ЖБИ не будут ходить с 17 по 26 мая — пустят больше автобусов

11.20 Суббота, 17 мая 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге временно приостановят движение трамваев на ЖБИ. С 00:00 17 мая до 05:00 26 мая на участке улицы Сыромолотова — от дома №14 «в» до Сиреневого бульвара — специалисты ЕМУП «Гортранс» проведут ремонт трамвайных путей. Об этом сообщает Департамент информационной политики администрации Екатеринбурга.

В период работ полностью прекратится движение трамвайных маршрутов № 8, 12, 13, 15 и 23 по улицам Гагарина, Малышева и Сыромолотова — от остановки «УрФУ» до конечной «40 лет ВЛКСМ» в обоих направлениях.

Чтобы компенсировать отсутствие рельсового транспорта, власти увеличат количество автобусов на маршруте № 61 — вместо 10 на линию выйдут 18 машин. Также на участке ремонта будет ограничено движение автотранспорта.

Трамвайные маршруты в это время изменят свои схемы:

№ 8: станция Машиностроителей – улица Победы – проспект Космонавтов – улица Луначарского – проспект Ленина – УрФУ – улица Гагарина – улица Блюхера – станция Шарташ;

– № 12: станция Дворец Спорта – улица Московская – улица Челюскинцев – улица Уральская – улица Гагарина – УрФУ – проспект Ленина – улица Луначарского – станция ЦПКиО – улица Луначарского – улица Куйбышева – улица Радищева – улица Московская – станция Дворец Спорта;

– № 13: станция 7 Ключей – улица Техническая – улица Халтурина – Верх-Исетский бульвар – проспект Ленина – УрФУ – улица Гагарина – улица Блюхера – станция Шарташ;

– № 15: станция Вторчермет – улица 8 Марта – улица Радищева – улица Московская – проспект Ленина – гостиница Исеть;

– № 23: станция Машиностроителей – улица Бебеля – улица Халтурина – Верх-Исетский бульвар – улица Челюскинцев – улица Уральская – станция Шарташ.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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