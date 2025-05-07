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Спаивавший подростка красноуфимец поработает на государство

20.19 Пятница, 16 мая 2025
Фото: Вечерние Ведомости
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Красноуфимский районный суд вынес приговор по делу о вовлечении несовершеннолетнего в употребление алкоголя. На скамье подсудимых сидел юноша, немногим старше того, кому незаконно наливал спиртное.

Фигурантом «пьяного» дела стал 18-летний житель Ачитского района, которого признали виновным по части 1 статьи 151 Уголовного кодекса Российской Федерации — вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной продукции. Как установил суд, в период с 1 по 9 ноября 2024 года молодой человек регулярно приобретал спиртное и предлагал распивать его несовершеннолетнему подростку 2007 года рождения. При этом он не просто подталкивал подростка к нарушению закона, но и сам активно участвовал в распитии: открывал бутылки, наливал и передавал алкоголь своему несовершеннолетнему собутыльнику.

Все представленные гособвинителем доказательства были приняты судом, а сам подсудимый признал вину полностью. В итоге судья решил наказать обвиняемого обязательными работами. Потрудиться молодой человек, согласно приговору, должен будет 320 часов. Если только не обжалует судебное решение, на что имеет полное право, пока приговор не вступил в законную силу.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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Диабетикам Екатеринбурга без предупреждения стали выдавать новый российский инсулин

Хотя переводить на новые препараты должны под строгим контролем врачей
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17:23 Мэр Екатеринбурга предупредил о «жестких кадровых решениях» из-за плохой уборки города
16:05 Энергетики предупредили об ограничении электроснабжения в южной части Екатеринбурга
14:06 Приговор экс-директору института физкультуры УрФУ оставили в силе
11:45 Экс-глава свердловского управления Росимущества Зубенко останется под стражей
11:02 В уральских магазинах сети «Светофор» нашли яйца и пломбир с антибиотиками
10:33 Экс-министру ЖКХ Николаю Смирнову продлили срок содержания под стражей
10:10 Диабетикам Екатеринбурга без предупреждения стали выдавать новый российский инсулин
21:07 Свердловчанина осудили за контрабанду челябинского леса
20:24 Председателя думы в Слободо-Туринском районе лишили полномочий
19:32 Попавшей в екатеринбургский зооприют кошке необходимы несколько операций
19:12 В Свердловской области пять человек были спасены из пожаров сотрудниками МЧС
18:40 В интересах безопасности Музей истории Екатеринбурга отменил уличное шествие
18:23 На мемориале прокуратуры Свердловской области появились новые имена героев-фронтовиков
17:09 СМИ сообщают о сорвавшемся с окна третьего этажа подростке в Екатеринбурге
16:50 Экс-замглавы свердловского «Оператора электронного правительства» оставили под стражей
16:07 На «Ночи музеев» в Екатеринбурге покажут реактор БН-800 Белярской АЭС
15:33 В Екатеринбурге женщину с малышом в коляске уличили в серии краж
14:39 Паслер помог с финансированием театрального фестиваля «Коляда-Plays» в Екатеринбурге
13:54 Глава СК потребовал доклад об обстоятельствах смерти мальчика в детском саду Лесного
13:44 На четыре дня газовщики закроют движение по улице Полковой в Екатеринбурге
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