Спаивавший подростка красноуфимец поработает на государство

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Красноуфимский районный суд вынес приговор по делу о вовлечении несовершеннолетнего в употребление алкоголя. На скамье подсудимых сидел юноша, немногим старше того, кому незаконно наливал спиртное.Фигурантом «пьяного» дела стал 18-летний житель Ачитского района, которого признали виновным по части 1 статьи 151 Уголовного кодекса Российской Федерации — вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной продукции. Как установил суд, в период с 1 по 9 ноября 2024 года молодой человек регулярно приобретал спиртное и предлагал распивать его несовершеннолетнему подростку 2007 года рождения. При этом он не просто подталкивал подростка к нарушению закона, но и сам активно участвовал в распитии: открывал бутылки, наливал и передавал алкоголь своему несовершеннолетнему собутыльнику.Все представленные гособвинителем доказательства были приняты судом, а сам подсудимый признал вину полностью. В итоге судья решил наказать обвиняемого обязательными работами. Потрудиться молодой человек, согласно приговору, должен будет 320 часов. Если только не обжалует судебное решение, на что имеет полное право, пока приговор не вступил в законную силу.