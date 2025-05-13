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Родители детей-инвалидов, НКО и благотворительные организации просят сохранить «Фонд Ройзмана*»

Коллективные обращения направляют врио губернатора, омбудсмену, в полпредство и другие госорганы

19.03 Пятница, 16 мая 2025
Фото: Вечерние ведомости
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Родители детей-инвалидов, подопечных «Фонда Ройзмана*», благотворительные организации, НКО направляют коллективные обращения в различные госорганы с просьбой помочь отстоять Фонд.

По словам внештатного автора «Фонда Ройзмана*» Кати Нечитайло, сейчас идет поток обращений — полпреду, врио губернатора Свердловской области, омбудсмену. Так, письма в защиту Фонда уже направили организации «Семья детям», «Мишутка», «Аистёнок». Несколько крупных фондов готовят обращения, в том числе в администрацию президента РФ.

Родители детей-инвалидов в своем письме просят врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера «сделать всё возможное» для сохранения Фонда. «Мы, родители детей с инвалидностью, обращаемся к вам с просьбой обратить внимание на эту вопиющую несправедливость (речь о ликвидации Фонда по иску Минюста — прим. ред.), помочь нам отстоять Фонд, который почти 10 лет помогал и помогает нам и нашим детям», — пишут авторы обращения (есть в распоряжении редакции).

Они отмечают, что Фонд стал для них опорой в сложные моменты, оперативно приходит на помощь, старается разобраться в каждой ситуации.

«Не делит людей на “малоимущих” и “обеспеченных” по формальным признакам: как вы знаете, потребности наших детей — особенных детей — практически всегда требуют непомерных, многомиллионных расходов», — пишут родители.

Фонд, по их словам, неоднократно помогал им в приобретении дорогостоящих технических средств реабилитации — специализированных колясок, вертикализаторов, автокресел, опор для купания и т.д., помогал с оплатой реабилитаций. Также Фонд содействовал в приобретении специализированного питания, которое, со слов авторов обращения, «невозможно получить по федеральным льготам».

«В 2021 году Фонд спонсировал приезд высококвалифицированных нейрохирургов из Москвы, которые осмотрели 49 детей. У наших детей появился шанс», — пишут родители. Они заявляют, что закрытие Фонда «станет большой потерей для сотен семей, которые останутся без поддержки, без права на надежду».

Напомним, в апреле суд в Екатеринбурге принял решение о ликвидации «Фонда Ройзмана*». Решение после почти девятичасового заседания приняла судья Октябрьского суда Жанна Стекольникова. Ликвидировать организацию из-за ряда претензий требовал Минюст.

На этой неделе Фонд опубликовал подробный отчёт о своей деятельности за 2024 год. Адресную помощь получили почти 100 семей, собранные средства тратили на оплату неврологов и ортопедов для детей, оплату психологов, юристов и врачей «Школы приёмных родителей», на проект по профилактике ВИЧ, транспортировку биоматериалов детей с онкологическими заболеваниями, питание для подопечных хосписа, инвалидные коляски, реабилитации, стройматериалы для погорельцев, поддержку НКО и социально значимых проектов и многое другое. Так, Фонд собрал более 70 000 000 рублей за 2024 год, закрыл 64 сбора (на сумму 29 256 525 рублей), помог Областной детской клинической больнице (с оплатой транспортировки биоматериалов детей, болеющих раком — на сумму 1 648 781 рубль), помог хоспису с оплатой питания и расходных материалов (5 373 999 рублей) и многое другое, следует из опубликованного отчёта.

*Минюст РФ внёс Евгения Ройзмана в реестр иноагентов

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Анна Андреева © Вечерние ведомости


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19:12 В Свердловской области пять человек были спасены из пожаров сотрудниками МЧС
18:40 В интересах безопасности Музей истории Екатеринбурга отменил уличное шествие
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