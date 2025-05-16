Екатеринбуржцев позвали на прогулку по Уктусу в компании с натуралистом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В субботу, 17 мая, жителей Екатеринбурга пригласили на познавательную вечернюю прогулку по тёплым склонам Уктуса. Экскурсию под названием «Дунитовые карьеры Уктуса: взгляд натуралиста» проведёт известный краевед и биолог Анна Квашнина.Участникам прогулки предстоит открыть малоизвестные природные уголки города — дунитовые скалы, где, словно в природном убежище, до сих пор сохранились редкие степные и скальные растения, реликты прошлых эпох. Это уникальное место, где цветы и травы научились выживать в условиях сухих, каменистых склонов, и где каждый шаг становится открытием. Гости узнают, кто такие эфемеры и эфемероиды, увидят цветущие фиалки, вдохнут аромат дикого тимьяна, попробуют на вкус дикий лук. А с высоты троп «горных коз» им откроются впечатляющие панорамы южной части Екатеринбурга.Организаторы обещают не только ботанические откровения, но и краткое знакомство с геологией дунитовых пород — редких в природе ультраосновных магматических пород, по которым и пройдут участники. Протяженность маршрута — около полутора километров, продолжительность прогулки составит ориентировочно два часа.Вот только тем, кто не успел заранее записаться в поход по уктуским горам, остаётся позавидовать тем, кто уже записался, ведь группа была быстро набрана. Но, разумеется, такая интересная прогулка — не последняя в только начавшемся тёплом сезоне. Следите за анонсами.