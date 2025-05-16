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Екатеринбуржцев позвали на прогулку по Уктусу в компании с натуралистом

18.43 Пятница, 16 мая 2025
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
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В субботу, 17 мая, жителей Екатеринбурга пригласили на познавательную вечернюю прогулку по тёплым склонам Уктуса. Экскурсию под названием «Дунитовые карьеры Уктуса: взгляд натуралиста» проведёт известный краевед и биолог Анна Квашнина.

Участникам прогулки предстоит открыть малоизвестные природные уголки города — дунитовые скалы, где, словно в природном убежище, до сих пор сохранились редкие степные и скальные растения, реликты прошлых эпох. Это уникальное место, где цветы и травы научились выживать в условиях сухих, каменистых склонов, и где каждый шаг становится открытием. Гости узнают, кто такие эфемеры и эфемероиды, увидят цветущие фиалки, вдохнут аромат дикого тимьяна, попробуют на вкус дикий лук. А с высоты троп «горных коз» им откроются впечатляющие панорамы южной части Екатеринбурга.

Организаторы обещают не только ботанические откровения, но и краткое знакомство с геологией дунитовых пород — редких в природе ультраосновных магматических пород, по которым и пройдут участники. Протяженность маршрута — около полутора километров, продолжительность прогулки составит ориентировочно два часа.

Вот только тем, кто не успел заранее записаться в поход по уктуским горам, остаётся позавидовать тем, кто уже записался, ведь группа была быстро набрана. Но, разумеется, такая интересная прогулка — не последняя в только начавшемся тёплом сезоне. Следите за анонсами.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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11:45 Экс-глава свердловского управления Росимущества Зубенко останется под стражей
11:02 В уральских магазинах сети «Светофор» нашли яйца и пломбир с антибиотиками
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19:32 Попавшей в екатеринбургский зооприют кошке необходимы несколько операций
19:12 В Свердловской области пять человек были спасены из пожаров сотрудниками МЧС
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16:50 Экс-замглавы свердловского «Оператора электронного правительства» оставили под стражей
16:07 На «Ночи музеев» в Екатеринбурге покажут реактор БН-800 Белярской АЭС
15:33 В Екатеринбурге женщину с малышом в коляске уличили в серии краж
14:39 Паслер помог с финансированием театрального фестиваля «Коляда-Plays» в Екатеринбурге
13:54 Глава СК потребовал доклад об обстоятельствах смерти мальчика в детском саду Лесного
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