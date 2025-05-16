Мэр Екатеринбурга предупредил о «жестких кадровых решениях» из-за плохой уборки города

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подвёл итоги так называемого «месячника чистоты», который прошел в апреле.На совещании с руководителями районов он раскритиковал работу чиновников из-за плохой уборки города.«Результат (месячника чистоты — прим. ред.) оставляет желать лучшего: на улицах до сих пор лежит мусор, не убраны пакеты, засыпаны песком проезжие части. Об этом говорят 1 033 обращения от жителей с жалобами на качество уборки», — цитирует мэра департамент информационной политики администрации города.Орлов считает, что ситуация возникла из-за «объективных и субъективных причин». «Этот недостаток нужно исправить. Со своей стороны я готов принимать жесткие кадровые решения», – заявил глава города.Также в мэрии в процентах подсчитали «средний результат по выполнению уборочных работ». Хуже всего обстоят дела с покраской урн, эти работы выполнены только на 18%, считают чиновники. С покраской ограждений ситуация примерно такая же — 21%. Лучше всего убирали дороги (94%), тротуары (93%) и парки (76%), утверждают в департаменте благоустройства. Мойку остановок и урн оценили на 74% и 70% соответственно.План по уборке оказался не выполнен, признали чиновники. Среди причин «недовыполнения плана» они называют такие:- кадровый дефицит в организациях подрядчиков;- недостаточный контроль за качеством работ подрядчиков со стороны администраций районов;- слишком позднее заключение подрядных договоров районами;- нестабильные погодные условия.Орлов поручил «активизировать уборку города» и завершить весенние типы работ до начала лета, добавили в мэрии.